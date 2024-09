Weverton quer Palmeiras explorando o cansaço do Atlético-MG em Campinas e prevê 'grande jogo'

Ninguém quer ser eliminado de competições importantes e com o Palmeiras não é diferente. Mas aconteceu e a ordem é tirar proveito do tempo livre. Fora da Copa do Brasil e da Libertadores, o atual bicampeão nacional tem apenas o Brasileirão em disputa e, com dias a mais para treinos e descanso, espera explorar o cansaço do Atlético-MG por nova vitória, agora atuando no Brinco de Ouro, em Campinas. O goleiro Weverton cita o desgaste do rival e prevê um grande jogo na caminhada em busca da liderança.

"A gente sabe o quanto é grande essa competição, a Libertadores, ela ajuda nas outras, traz ânimo, disposição, mas também traz cansaço", afirmou o goleiro palmeirense, reconhecendo que os mineiros virão desgastados após batalha com o Fluminense nas quartas e pela sequência de jogos sem folga.

"O Atlético-MG é uma equipe que está disputando três competições, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileiro, competiu quarta-feira, já vai competir de novo no sábado e tem competição no meio da semana. Com certeza a equipe deles está confiante por tudo o que está vivendo, tem grandes jogadores e a gente tem de impor nosso jogo, fazer o que for preciso, focar nas nossas tarefas", seguiu.

Ciente que esse embalo na reta final de temporada pode ser um combustível a mais aos mineiros, o goleiro faz um alerta. "Estamos bem preparados e temos certeza de que vamos fazer um grande jogo, nosso objetivo é sempre sair com a vitória. A gente vem atravessando um bom momento dentro da competição."

Ter dias para trabalhar, deixou o grupo palmeirense mais descansado e inteiro, com briga sadia pelas vagas. "Eu acho que todas essas semanas que tivemos para trabalhar também trazem competitividade dentro da equipe", frisou Weverton. "A gente vê treinos muito competitivos, com todo mundo querendo jogar, todo mundo querendo fazer o seu melhor e poder ajudar a equipe."

Mesmo estando com tempo a contragosto, pois a Libertadores era uma das metas no ano, Weverton busca olhar o lado positivo. Depois que caiu, o time embalou no Brasileirão e já são cinco vitórias em sequência.

"Em quase todos os jogos, quem entra depois dá conta do recado também, seja para vencer um jogo ou segurar um resultado. Temos nos preparado bem, colhido os frutos disso dentro de campo, feito jogos consistentes, realmente com a cara do Palmeiras e as vitórias estão vindo. Estamos felizes com o nosso momento", afirmou.

O time fez o último treino antes da partida no Brinco de Ouro nesta sexta-feira, na Academia de Futebol. O elenco praticou cruzamentos, ultrapassagens, finalizações e fez uma atividade recreativa, fechando a semana de preparação.

Caso o time triunfe, Weverton se igualará como o goleiro com mais vitórias pelo Palmeiras na história do Brasileirão (soma 111, atrás de Emerson Leão, com 112). Deixando a possível marca de lado, o camisa 21 só pensa em superar o líder Botafogo na tabela e aposta na força da torcida em Campinas, onde o time goleou o Cuiabá por 5 a 0 após deixar a Libertadores.

"Realmente, fomos muito bem recebidos pelo torcedor em Campinas. Era um momento ainda difícil, pois vínhamos de eliminação. A forma com que a gente foi recebido, como a torcida nos apoiou, foi muito importante", lembrou. "Começamos bem o jogo, fizemos os gols e isso nos deu tranquilidade. Então, a gente espera que o torcedor outra vez possa encher o Brinco de Ouro, possa nos apoiar, nos receber bem novamente e nos incentivar para buscarmos mais uma vitória, que seria muito importante para o nosso campeonato."