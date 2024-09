Sport enfrenta Paysandu fora de casa para voltar ao G-4 da Série B

O Sport enfrenta o Paysandu nesta segunda-feira, na Curuzu, com o intuito de retornar ao G-4, a zona de acesso, da Série B do Campeonato Brasileiro, pela 28ª rodada. O dia ainda terá um duelo direto pela liderança entre Santos e Novorizontino, além do Brusque tentando reagir na luta contra o rebaixamento frente ao Amazonas.

Vindo de uma sequência de cinco jogos sem derrota, o Sport aposta no seu desempenho fora de casa para retornar ao G-4. O time pernambucano é o terceiro melhor colocado entre os visitantes, com 43,6% de aproveitamento. Foram 13 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Com 43 pontos, o Sport retorna ao G-4 em caso de vitórias, mas precisará primeiro "combinar" com o Paysandu, que continua ameaçado de rebaixamento. O time paraense tem 30 e vem de derrota para o América-MG por 2 a 0.

O Brusque busca deixar a vice-lanterna frente ao Amazonas, que vem fazendo uma campanha surpreendente. O duelo será disputado no Gigantão das Avenidas, já que o estádio Augusto Bauer não foi liberado a tempo de receber a partida.

O time catarinense tem 26 pontos e perdeu, na rodada passada, para o Novorizontino por 1 a 0. Com 39, o Amazonas defende uma invencibilidade de sete jogos. O objetivo é claro: se manter na Série B na próxima temporada.

A rodada também reservou um duelo entre líder e vice-líder. Santos e Novorizontino se enfrentam na Vila Belmiro. O vencedor terminará na primeira posição. Ambos são fortes candidatos ao acesso.

Confira os jogos da 28ª rodada da Série B:

SEGUNDA-FEIRA

18h30

Paysandu x Sport

21h

Santos x Novorizontino

21h30

Brusque x Amazonas

TERÇA-FEIRA

19h

Operário-PR x Guarani

21h30

Ponte Preta x América-MG

Botafogo x CRB