Santos mira 'revanche' com o Botafogo-SP para seguir na cola do Novorizontino

Pressionado pelo triunfo do Novorizontino — que abriu quatro pontos de vantagem e se isolou na ponta da Série B do Campeonato Brasileiro — o Santos viaja até Ribeirão Preto (SP) para enfrentar o Botafogo-SP, nesta quinta-feira (19), às 21h30, com dois objetivos: seguir no encalço do líder e buscar uma revanche contra o rival no interior, que no turno impôs uma inesperada vitória em Londrina.

Na ocasião, o Santos levou seu mando de campo para a cidade paranaense e acabou surpreendido com o revés de 2 a 1. O resultado negativo trouxe complicações para a equipe do litoral, que já vinha de derrota para o América-MG. Em declínio no torneio (foi superado na sequência por Novorizontino e Operário-PR), o time santista amargou a sua primeira crise na Série B.

Disposto a construir um novo enredo, o técnico Fábio Carille trabalhou a semana para ajustar a marcação no meio-campo e também acertar a transição da defesa para o ataque a fim de tornar a equipe mais objetiva.