Criciúma tenta quebrar tabu contra o Red Bull Bragantino em rodada atrasada do Brasileirão

Na busca pela recuperação no Campeonato Brasileiro, Criciúma e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, no Estádio Heriberto Hülse a partir das 19h30. Este jogo é atrasado da 19ª rodada.

Com 25 pontos, o time da casa ocupa a 15ª colocação da tabela de classificação, enquanto os paulistas aparecem logo acima, com 27. A primeira equipe na zona de rebaixamento é o Vitória, com 22.

Ao longo da história, os clubes se encontraram em 27 oportunidades. Quem leva vantagem é o Criciúma, que ganhou 11 vezes, contra sete do Bragantino e mais nove empates. Entretanto, o time catarinense não vence o adversário desde 2015, quando em casa, aplicou 1 a 0. Desde então, foram três vitórias paulistas e mais dois empates.

Antes brigando na parte de cima, o Criciúma acabou perdendo rendimento e chega para o duelo com uma sequência de três jogos sem vitória. Foi derrotado pelo Fortaleza, por 1 a 0, empatou por 2 a 2 com o Vasco e novamente perdeu para o Grêmio, na última rodada, por 1 a 0, em casa.

Com retornos e desfalques, o técnico Claudio Tencati precisará mudar a escalação para buscar a reabilitação. O volante Higor Meritão levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Com isso, Ronald deve ganhar chance no time inicial, já que Barreto segue em transição física no departamento médico.

A outra baixa é por motivos contratuais. O atacante Werik Popó, que ainda não estreou, pertence ao time de Bragança Paulista. Ele só poderá atuar caso o Criciúma faça o pagamento de uma multa, o que não deve acontecer.

A boa notícia é que o atacante Allano, que cumpriu suspensão, retorna e deve ser titular junto com Bolasie. Assim, Arthur Caíke volta a ser opção no banco de reservas.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino amarga uma sequência ainda maior sem sentir o gostinho da vitória. A última vez ocorreu no dia 21 de julho, em casa, diante do Athletico-PR. Desde então, o time de Bragança Paulista empatou duas vezes e perdeu outras três, a última neste final de semana, por 2 a 1, contra o Flamengo.

O treinador Pedro Caixinha poderá contar com os retornos do meia Lucas Evangelista e do atacante Vitinho, que cumpriram suspensão na última rodada. Além deles, o atacante Thiago Borbas, desfalque contra o Flamengo por dores na coxa, também pode retornar.

Em contrapartida, os paulistas continuam com uma série de baixas por lesão. Luan Cândido, Nathan Mendes, Léo Realpe, Matheus Fernandes, Juninho Capixaba, Eric Ramires, Pedro Henrique, Lucão e Helinho estão entregues ao departamento médico e não jogam.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X RED BULL BRAGANTINO

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco; Newton, Ronald Lopes, Marquinhos Gabriel e Marcelo Hermes; Bolasie e Allano. Técnico: Claudio Tencati.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado, Douglas Mendes, Eduardo e Guilherme; Jadsom, Raul (Lincoln) e Lucas Evangelista; Vitinho (Jhon Jhon), Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).