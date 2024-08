Guardiola compara números de Haaland aos de Messi e CR7: 'Não sei como ele consegue'

Haaland comemora seu gol pelo City sobre o Chelsea pelo Campeonato Inglês Imagem: Reuters/Peter Cziborra

O gol anotado no final de semana assegurou ainda uma outra marca importante na trajetória do atleta. A de sempre balançar a rede em jogos de estreia desde que assinou com o Borussia Dortmund, da Alemanha, na temporada 2021/2022.

Classificação e jogos Inglês

Em meio aos elogios do técnico e também à boa fase que engloba artilharias e títulos com o City, Haaland comentou o seu momento e revelou as conversas com Guardiola para evoluir ainda mais como profissional.

"Quero participar mais. É isso que Pep (Guardiola) quer. Quero conseguir mais assistências e me tornar um jogador melhor. Os melhores jogadores são os melhores nas coisas mais fáceis. Tocar com a direita e passar com a esquerda. Ele me diz isso o tempo todo", comentou Haaland em entrevista à Sky Sports.