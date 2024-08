Coritiba bate o Brusque e vence a primeira fora de casa na Série B

O Coritiba finalmente conquistou sua primeira vitória como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, bateu o Brusque por 1 a 0 na Ressacada, em Florianópolis (SC), em duelo válido pela 21ª rodada.

O gol da vitória foi marcado por Figueiredo, de voleio, aos 26 minutos do primeiro tempo. É a primeira vitória do time paranaense sob o comando do técnico Jorginho, que estreou há duas rodadas. Apontado como favorito ao acesso no começo da competição, segue tentando se aproximar do G4- zona de acesso. Agora soma 27 pontos, na 13ª colocação.

O Brusque, que perdeu para o Mirassol na abertura do returno da Série B, conheceu sua segunda derrota seguida e permanece dentro da zona de rebaixamento, com 19 pontos, três a menos do que o Botafogo-SP, primeiro time fora das últimas quatro colocações.

O mandante comandou as ações desde o início da partida, porém não era objetivo no campo ofensivo. Apesar do domínio catarinense, o Coritiba era o time mais efetivo quando chegava no ataque.

Assim abriu o marcador aos 26 minutos, quando Morelli cruzou pelo lado direito, Brandão escorou de cabeça para dentro da área para Figueiredo dominar no peito no e finalizar de voleio, marcando um belo gol.

Quatro minutos depois, o Brusque teve a chance do empate. Em contra-ataque em velocidade, Jhemerson acionou Dentinho pelo lado direito do ataque e ele bateu cruzado para boa defesa de Pedro Morisco.

No final, aos 43, o Coritiba só não foi para o intervalo com uma vantagem maior, porque Matheus Figueiredo espalmou chute de Morelli.

O segundo tempo começou muito pegado e com excesso de faltas dos dois lados. Atrás no placar, o Brusque se lançou mais ao ataque, mas esbarrava na falta de qualidade do seu setor ofensivo para buscar o empate.

O Coritiba apostava nos contra-ataques e cumpria nem sua estratégia de ficar mais postado no campo defensivo. O Brusque chegou a empatar aos 24 com Alex Ruan após lançamento de Diego Tavares, mas após consulta ao VAR o gol foi anulado por impedimento. O time catarinense pressionou no final, mas o Coritiba conseguiu segurar o resultado.

O próximo compromisso do Brusque pela Série B será contra o Goiás na quarta-feira às 21h, no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO). O Coritiba entra em campo um dia depois, na quinta-feira contra o Sport na Arena Pernambuco, às 21h.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 0 X 1 CORITIBA

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Cristovam, Éverton Alemão, Wallace e Alex Ruan (Luiz Henrique); Rodolfo Potiguar (Welissol), Marcos Serrato e Jhemerson (Diego Mathias); Paulinho Moccelin, Dentinho (Robinho) e Guilherme Queiróz (Diego Tavares). Técnico: Luizinho Vieira.

CORITIBA - Pedro Morisco; Natanael, Thalisson, Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel, Morelli (Vini Paulista), Sebastián Gómez e Lucas Ronier (Matheus Bianqui); Figueiredo (Culebra) e Brandão (Júnior Brumado). Técnico: Jorginho.

GOL - Figueiredo, aos 26 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Ruan, Paulinho Moccelin e Jhemerson (Brusque); Sebastián Gómez, Marcelo Benevenuto, Lucas Ronier e Figueiredo (Coritiba).

ÁRBITRO - Denis Ribeiro Serafim (AL).

RENDA - R$ 52.500,00.

PÚBLICO - 976 presentes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).