'Fomos um time muito passivo ofensivamente', diz auxiliar de Abel Ferreira após derrota no Rio

Suspenso, o técnico Abel Ferreira foi substituído na entrevista coletiva pelo auxiliar João Martins, que não economizou críticas ao time do Palmeiras, após a derrota, por 1 a 0, para o Fluminense, nesta quarta-feira, no Maracanã, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Temos um lema que quando não se pode ganhar, não se perde. E não podemos cometer erros que cometemos. Foi um jogo pouco produtivo ofensivamente. Quando não conseguimos agredir o adversário, ele ganha coragem, e foi o que aconteceu. O Palmeiras não conseguiu produzir nem sequer para empatar", disse Martins.

Segundo o auxiliar, os desfalques - Piquerez, Estêvão, Mayke e Murilo - não servem de desculpa para a derrota. "Foi um dos jogos que menos conseguimos algo. Fomos ofensivamente abaixo do que estamos acostumados. Não foi pelos desfalques, temos um elenco qualificado. Foi um jogo abaixo, o Fluminense foi melhor, mereceu a vitória. Nós, aos 43 minutos (do segundo tempo), não podemos perder uma transição daquela forma (no gol)."

"Hoje faltou essencialmente assumir os riscos. Fomos uma equipe muito passiva ofensivamente, não é nossa ideia, não é o que trabalhamos. Gostamos de agredir os adversários, jogar para frente, arriscar, cruzar bolas na área, chutar de fora da área, fazer 1-2. Evitar perdas. Quando fazemos isso com qualidade a defesa vem em sincronia", completou João Martins.