Parceiro de treino de Makhachev provoca Borrachinha e mira luta no UFC

"Quando o UFC te ofereceu uma luta comigo, você disse que nem sabia o meu nome. Agora, você está 1-4 nas últimas cinco lutas e está publicando fotos estúpidas para chamar atenção. Tenho negócios inacabados no dia 1º de fevereiro. Depois disso, estou pronto para pedir ao UFC sua cabeça em um prato", escreveu o lutador.

Situações diferentes no UFC

Apesar do momento delicado que atravessa na carreira, Paulo 'Borrachinha' segue na elite do peso-médio do UFC. O brasileiro é o 11º colocado no ranking da categoria. Por outro lado, Ikram Aliskerov, nocauteado rapidamente por Robert Whittaker em junho, segue fora do top-15 da divisão.

when UFC offered you a fight with me, you said that you don't even know my name. Now you are 1-4 in your last 5 fights and you are posting stupid photoshop pics to attract attention. I have unfinished business on February 1st. And after that I am ready to ask @ufc for your head...