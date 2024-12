Boxe: Fury e Usyk aumentam hype para revanche com encarada de dez minutos; veja

Experimento com Inteligência Artificial

Para além do confronto entre dois dos maiores pesos-pesados da geração, a disputa entre Usyk e Fury terá um fator externo que também desperta o interesse dos apaixonados pela nobre arte. Afinal de contas, no embate entre os dois será feito um experimento ousado. Com a utilização da tecnologia 'IA' (Inteligência Artificial), um sistema fará a função de juiz e pontuará a luta. Por se tratar de um teste, o julgamento do 'robô' não será considerado para o resultado oficial, e sim somente o parecer dos árbitros humanos.

Usyk vs Fury

O primeiro confronto entre Oleksandr Usyk e Tyson Fury foi disputado no último dia 18 de maio, na Arábia Saudita. Os dois pugilistas chegaram invictos para a disputa, válida pela unificação dos principais títulos mundiais dos pesos-pesados no boxe. Ao final dos 12 rounds previstos, o ucraniano - campeão pela Associação Mundial de Boxe (WBA), Organização Mundial de Boxe (WBO), Federação Internacional de Boxe (IBF) e Organização Internacional de Boxe (IBO) - levou a melhor na decisão dos juízes e, acrescentou o cinturão do Conselho Mundial de Boxe (WBC), anteriormente sob posse do inglês, para se tornar o campeão indiscutível da divisão.

THIS WAS INTENSE! USYK AND FURY FACE OFF! ? ?#Usyk2Fury pic.twitter.com/rab75GLugK

- Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) December 19, 2024