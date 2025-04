Fluminense anuncia a contratação do técnico Renato Gaúcho

Renato vai estrear no comando do Flu na partida contra o Red Bull Bragantino. O jogo vai acontecer no domingo, às 16h, no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileiro.

OBA OBA OBA RENATO VOLTOU!



Renato Gaúcho é o novo treinador do Fluminense Football Club! Bem-vindo! pic.twitter.com/djrSzQLz8t -- Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 3, 2025

Renato Gaúcho tem grande identificação com o Fluminense. Ele retorna ao clube 30 anos após o "gol de barriga" que deu ao Tricolor o título do Carioca de 1995. Esta passagem, inclusive, foi lembrada em vídeo publicado pelo clube nas redes sociais.

Como técnico, ele foi campeão da Copa do Brasil de 2007. À época, ele trabalhou com o zagueiro Thiago Silva, que está no atual elenco. Renato esteve à beira do gramado pelo Flu em seis oportunidades anteriores: 1996, 2002-2003, 2003, 2007-2008, 2009 e 2014. Ao todo, soma 202 jogos, com 86 vitórias, 52 empates e 64 derrotas, com um aproveitamento de 51%.

O Fluminense procurou, inicialmente, Milito, mas o técnico recusou o convite. A partir daí, o nome de Renato Gaúcho ganhou força nos bastidores e a negociação evoluiu até o acerto.

Mano Menezes foi demitido no último fim de semana, após derrota para o Fortaleza. Ele havia chegado às Laranjeiras em julho e teve o contrato renovado ao fim da temporada. Além de Mano, os auxiliares Sidnei Lobo e Thiago Kosloski deixam o clube, assim como o preparador físico Flávio Oliveira.