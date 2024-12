Ex-NFL e UFC, Greg Hardy sofre nocaute brutal no boxe; veja

Ex-astro da NFL (liga de futebol americano) e do UFC, Greg Hardy segue acumulando derrotas nos esportes de combate. Na última sexta-feira (13), o gigante norte-americano sofreu mais um nocaute brutal no ringue de boxe, em um evento realizado em Moscou, na Rússia.

O revés veio no terceiro round do duelo contra Alexei Papin, dono de um cartel de 19 vitórias, uma derrota e um 'no contest' (sem resultado) no boxe profissional. Depois de escapar de uma sequência de socos do rival, Hardy foi pego por um potente cruzado de esquerda aplicado pelo pugilista russo que o levou à lona imediatamente, colocando um ponto final no combate.

Esta foi a primeira derrota de Greg Hardy no boxe profissional. O peso-pesado americano havia vencido seus três primeiros compromissos na nobre arte em confrontos oficiais.