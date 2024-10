Lutadora brasileira segue hospitalizada após problema de saúde antes de Bellator

A lutadora brasileira Daiane Silva segue hospitalizada mais de um mês após ter sofrido com problemas graves de saúde por conta do corte de peso antes do que seria sua estreia no Bellator. A notícia foi confirmada pela equipe de reportagem da Ag Fight com fontes próximas à situação. No sábado (19), o evento 'Nação Cyborg' - onde a atleta curitibana iniciou sua carreira no MMA profissional - fez uma publicação nas redes sociais, já apagada, se solidarizando com o drama vivido por 'Leidy Dai'.

Com um cartel invicto de três vitórias e nenhuma derrota, Daiane foi escalada de última hora para encarar Eman Almudhaf no Bellator Londres, que aconteceu no último dia 14 de setembro. Na tentativa de atingir o limite de 66,2 kg da divisão dos penas (66 kg) pela primeira vez na carreira e sem um camp de preparação completo, Leidy Dai apresentou sinais de grave desidratação e foi levada ao hospital, onde foi colocada em coma induzido ao chegar com um quadro severo de insuficiência renal.

Empresário se pronuncia

Em contato com o site 'MMA Junkie', Alex Davis - empresário de Daiane - atualizou o quadro clínico da lutadora e elogiou a dupla Bellator/PFL pelo apoio no processo de recuperação da brasileira. De acordo com o profissional, a saúde de 'Leide Dai' tem melhorado gradativamente e ela está acompanhada de perto por uma pessoa próxima, que voou para a Inglaterra com o suporte da organização.