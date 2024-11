Aeroportos na Irlanda retiram bebidas de McGregor de circulação após condenação do lutador

Condenado por agressão sexual na última sexta-feira (22), na Irlanda, Conor McGregor segue caindo em desgraça. Agora, o ex-campeão do UFC foi obrigado a ver os aeroportos do país, especificamente nas cidades de Cork e Dublin, retirarem suas bebidas 'Proper No. Twelve Irish Whiskey' e 'Forged Irish Stout' de circulação dos bares após o veredito do júri no Tribunal. A informação foi divulgada pelo site 'Cork Beo'.

Um porta-voz da Autoridade Aeroportuária de Dublin comunicou que as bebidas alcoólicas não serão mais vendidas no local. E a decisão não chegou a surpreender, visto que 'Notorious' começou a sofrer uma série de boicotes comerciais após ser condenado pelo episódio ocorrido em 2018. Vale pontuar que, recentemente, a imprensa irlandesa informou que varejistas importantes decidiram não vender mais os produtos após a 'Rape Crisis Network Ireland' pedir para que as empresas abandonassem todas as mercadorias ligadas ao atleta.

Já na última terça-feira (26), a 'Proximo Spirits', grupo proprietário da 'Proper No. Twelve Irish Whiskey', cortou laços com McGregor e anunciou que não irá mais utilizar o nome e a imagem do ex-campeão do UFC no marketing da bebida. Além disso, o lutador foi retirado da franquia de jogos eletrônicos chamada 'Hitman'.