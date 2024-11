Virada! Gabriella Fernandes finaliza sensação do UFC e emplaca 2ª vitória seguida

A luta

Cautelosa, Gabriella respeitou a qualidade da chinesa na trocação. Confiante, Wang caçou a brasileira, levando perigo com seus socos e chutes. Em resposta, Gabriella apostou em chutes, mas era mais tocada pela adversária do que a acertava. Técnica, Wang seguiu em cima da oponente e a abalou. Com dificuldade na luta, a brasileira grudou na chinesa, mas não conseguiu derrubá-la. Mais rápida, Cong machucou Gabriella novamente com seus socos e chutes no rosto e corpo.

No segundo round, Wang seguiu levando a melhor na troca de golpes por ser mais rápida e técnica. Na base do volume, a chinesa pontuou no combate. Gabriella bem que tentou atacar, mas não encontrava a oponente no octógono. Contudo, o jogo virou. A brasileira acertou um cruzado e um direto em Wang, levando a mesma ao chão. Rapidamente, Gabriella pegou as costas da adversária e não desperdiçou a chance de finalizá-la via mata-leão.

Resultados do UFC China:

Gabriella Fernandes finalizou Wang Cong no 2º round;

Carlos Ulberg venceu Volkan Oezdemir por decisão unânime;