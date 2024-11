Promovido! Alexandre Pantoja defende título contra Asakura na luta principal do UFC 310

Rakhmonov ganha novo rival

Sem o cinturão até 77 kg em disputa, Shavkat Rakhmonov ganhou um novo rival para o card do dia 7 de dezembro. Agora, o invicto lutador do Cazaquistão medirá forças com o irlandês Ian Machado Garry - também dono de um cartel sem derrotas até o momento. O duelo entre os promissores lutadores será disputado no 'co-main event' do show e servirá como uma espécie de eliminatória pelo próximo 'title shot' da categoria, com o vencedor se classificando para desafiar Belal Muhammad pelo título na sequência.

Novo 'main event' no UFC Tampa

A dança das cadeiras também provocou mudanças no card do UFC Tampa, que fecha a temporada 2024 do principal evento de MMA do mundo, no dia 14 de dezembro. Sem Ian Garry, que inicialmente seria um dos protagonistas do show, o Ultimate escalou o veterano Colby Covington como 'parceiro de dança' de Joaquin Buckley na luta principal da edição sediada na cidade da Flórida (EUA).