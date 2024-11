Charles Do Bronx enumera infrações cometidas por Chandler no UFC 309 e reclama de juiz

Com uma atuação dominante nos quatro primeiros rounds, Charles Oliveira conquistou mais uma vitória sobre Michael Chandler, desta vez por pontos, no 'co-main event' do UFC 309, no sábado, em Nova York (EUA). O triunfo do ex-campeão peso-leve (70 kg), no entanto, esteve ameaçado no quinto e último assalto, quando o americano - utilizando-se de golpes ilegais na nuca do brasileiro - quase conseguiu uma virada inesperada. As infrações de 'Iron', inclusive, foram tema de discussão na internet após o combate, assim como a atuação passiva do árbitro central da disputa, Keith Peterson, para coibir as violações de regras - postura que também incomodou 'Do Bronx'.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight (clique aqui), Charles Do Bronx enumerou as diferentes infrações cometidas por Michael Chandler durante o combate deste sábado e aproveitou para criticar o juiz responsável por mediar o duelo. Além dos socos na nuca, o atleta da academia 'Chute Boxe Diego Lima' também reclama de dedadas nos olhos, seguradas na grade e por dentro das luvas - todos movimentos proibidos pelas regras do Ultimate.

Porém, apesar da insistência do americano em tentar burlar as regras, Do Bronx evitou julgar a intenção do seu oponente. Mas, se o respeito por Chandler como rival parece permanecer, o mesmo não pode ser dito sobre a opinião do ex-campeão em relação ao trabalho feito pelo árbitro Keith Peterson no UFC 309.