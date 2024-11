Charles Do Bronx usa nascimento do filho como trunfo por nova corrida até o cinturão do UFC

Um dos lutadores mais populares no Brasil e mundo afora, Charles Oliveira chega para o UFC 309 em uma ótima posição e com motivação de sobra. Isso porque, caso desbanque Michael Chandler na revanche que serve como 'co-main event' do card com sede em Nova York (EUA), 'Do Bronx' provavelmente será agraciado com um 'title shot' na categoria dos pesos-leves (70 kg). E para iniciar uma nova corrida até o cinturão que já foi seu no passado, o ex-campeão e especialista em jiu-jitsu conta com um trunfo mais do que especial: o recente nascimento de seu filho Dominic.

Charles se tornou pai de segunda viagem em outubro, com a chegada do pequeno Dominic. Para além da satisfação no âmbito pessoal, a nova experiência com a paternidade fez os fãs mais atentos do brasileiro comemorarem. Isso porque, quando a primeira filha de Do Bronx, Tayla Oliveira, nasceu, o especialista em jiu-jitsu emplacou uma sequência de vitórias impactante que culminou na conquista do cinturão dos leves do UFC. Agora, passando novamente pela mesma experiência, o faixa-preta garantiu, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que pretende repetir o feito.