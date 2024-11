Vivi Araújo destaca papel da psicologia esportiva no controle da pressão dentro do UFC

"A pressão sempre vem. Mesmo vindo de vitória, a pressão é consequência de estar (lutando) em alto nível. Mas venho preparando meu psicológico. Trabalho com a minha psicóloga esportiva há sete anos. Ela me conhece muito bem, sabe onde trabalhar, sabe onde a gente tem que ver, para o foco não se desviar ali na hora da luta. O foco tem que ser sempre na luta, fazer uma ótima performance. É o que venho fazendo, manter a frieza. Vamos para cima, sabadão promete!", destacou Viviane.

Respeito pela compatriota

Para voltar ao caminho das vitórias, Vivi terá que superar um desafio e tanto. Afinal de contas, do outro lado do octógono estará Karine Silva, que segue invicta no Ultimate, com quatro triunfos na empresa. Ciente das credenciais da compatriota, Araújo prega total respeito por 'Killer' às vésperas do confronto que reforça o card principal do UFC 309 neste sábado (16), em Nova York (EUA).

"Sim, já é a quarta brasileira que a gente pega (em sequência), sinal que o MMA feminino brasileiro está no topo. Faz parte do trabalho. Essa luta me agradou muito. É uma menina que vai trazer bastante desafio para mim, está vindo com um grande hype, então será uma grande luta. A Karine tem uma boa trocação, um bom chão, é bastante finalizadora. O perigo pode vir de qualquer lugar, mas estou preparada", projetou a atleta da 'Cerrado MMA'.

O combate entre Vivi Araújo vs Karine Killer será o único 100% verde-amarelo do card do UFC 309. Além da dupla feminina, outros quatro brasileiros competem no evento sediado em Nova York: Eduarda Ronda, Jhonata Diniz, Maurício Ruffy e Charles Do Bronx. O 'main event' da noite fica por conta da disputa entre Jon Jones e Stipe Miocic, que duelam pelo cinturão linear dos pesos-pesados.