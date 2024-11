Dana coloca água no chope de Poatan e crava Aspinall como próximo rival de Jones ou Miocic

"O vencedor (de Jones vs Miocic) deve, com certeza, enfrentar Tom (Aspinall)", cravou Dana.

Irredutível

A postura do dirigente máximo do UFC sobre esse tema parece realmente ser irredutível. Em outro compromisso com a imprensa, desta vez em uma entrevista para o 'The Jim Rome Show', Dana White manteve a mesma resposta, mas elaborou sua justificativa de forma mais detalhada, explicando os motivos que o fazem acreditar que uma possível superluta entre Jon Jones e Alex 'Poatan' Pereira não deveria sair do campo da imaginação.

"Jon vai fazer o que ele faz no sábado. Se ele vencer, ele vai desaparecer por um tempo, o espírito competitivo vai aflorar novamente, aí o dinheiro vai falar mais alto. Se ele não decidir se aposentar, ele, com certeza, decididamente, vai lutar com Aspinall. Ele não vai enfrentar (Alex) Pereira. (Poatan) era um peso-médio que subiu para o meio-pesado. Ele também é um kickboxer que tem ido muito bem no MMA. O wrestling dele não está sequer perto do nível de Jon Jones. E Jon Jones é muito maior que ele. Se Jon Jones quer lutar novamente depois de sábado à noite, ele vai enfrentar Tom Aspinall", decretou o presidente do UFC.

Campeão interino dos pesados, Tom Aspinall conquistou este título em um combate que substituiu a disputa entre Jones e Miocic, que estava programada para acontecer no UFC 295, em novembro do ano passado, mas acabou cancelada por conta de uma lesão sofrida pelo primeiro. Na ocasião, o inglês superou o russo Sergei Pavlovich e conquistou o cinturão provisório da divisão.

Desde então, Aspinall tenta garantir o direito de unificar seu título contra o dono do cinturão linear, Jones - sem sucesso. Inicialmente porque a organização optou por remarcar o duelo entre 'Bones' e Miocic para o UFC 309, neste sábado, e depois pelo desinteresse do campeão linear de, em caso de sucesso na defesa de cinta, enfrentá-lo no futuro.