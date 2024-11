Stipe Miocic zomba de Jon Jones e minimiza ameaça feita pelo rival

Mas, no 'media day' do show, o ex-campeão dos pesados zombou da postura de 'Bones', dando a entender que achou a reação do adversário exagerada. Experiente em lidar com adversários dos mais variados estilos, Miocic, de 42 anos, mostrou que o dono do título da categoria não conseguiu entrar em sua cabeça com a tática de forçar uma rivalidade. Tanto que o veterano fez pouco caso da ameaça de Jones.

"Eu continuo falando sobre isso. Ele estava literalmente dizendo a todos que ia me dar uma surra. Tenho quase certeza. Ele não disse isso antes? Desculpe. Fale mal de mim, mas tanto faz. Não sei o que ele está pensando, mas algumas coisas, eu estou tipo OK. Eu literalmente não tinha ideia do que ele disse até que alguém me contou. É muito engraçado, simplesmente cômico. Você recebe ódio o tempo todo. Você recebe essas mensagens o tempo todo, 'Você é um pedaço de m***, espero que você morra'. Tanto faz. É o que é", declarou o veterano.

Registro de Miocic no MMA

Stipe Miocic, de 42 anos, é um dos principais lutadores da história dos pesados no MMA. Atualmente, o veterano se encontra em oitavo lugar no ranking da divisão no UFC. Pela empresa, o americano foi campeão da categoria em duas oportunidades e se tornou o profissional que mais vezes defendeu o título do peso (quatro vezes).

No esporte desde 2010, o atleta construiu um cartel composto por 20 vitórias e quatro derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Alistair Overeem, Andrei Arlovski, Daniel Cormier (duas vezes), Fabrício Werdum, Francis Ngannou, Junior 'Cigano', Mark Hunt e Roy Nelson.