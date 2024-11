Karine Killer minimiza incômodo em enfrentar rivais brasileiras no UFC

Agora, 'Killer' encara 'Vivi', integrante de longa data do top-15 da categoria. Ciente da polêmica em torno da quantidade de lutas contra compatriotas, a atleta, invicta no UFC, frisou não ter qualquer problema com a veterana, porém garantiu estar preparada para seguir soberana em duelos envolvendo brasileiras no octógono.

"Eu tenho vontade é de sair na porrada. Não interessa com quem. Quem aceitar a luta, estarei pronta para isso. Não interfere. Ela é agressiva, experiente na organização, é da trocação. Ela faz jus de estar no ranking, mas é a minha hora, Acho que fiz tudo que precisava ser feito e um pouquinho mais. Agora, é só trabalhar", declarou a lutadora.

Registro de Karine no MMA

Karine Silva, de 30 anos, se aventurou no MMA em 2013 e estreou no UFC em 2022, após se destacar no programa Contender Series. Atualmente, a brasileira é a 11ª colocada no ranking do peso-mosca da organização. No esporte, a atleta venceu 18 lutas, sendo 17 pela via rápida (nove por nocaute e oito por finalização), e perdeu quatro vezes. Seus resultados mais expressivos foram contra Ariane Lipski e Maryna Moroz.