Moicano se oferece para enfrentar Paddy Pimblett na luta principal do UFC Londres em março

Registro de 'Moicano' no MMA

Renato Carneiro, de 35 anos, é um dos principais lutadores brasileiros no peso-leve do UFC. Atualmente, o atleta ocupa a 11ª posição no ranking da categoria. No MMA desde 2010, 'Moicano' construiu um cartel composto por 20 vitórias, cinco derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Benoit Saint Denis, Calvin Kattar, Cub Swanson, Drew Dober, Jalin Turner e Jeremy Stephens.

UFC London Main event !? Moicano vs pimblett!? What do you guys think !? #mma #ufc #ufclondon

- Renato Moicano UFC (@moicanoufc) November 12, 2024