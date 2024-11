Stipe Miocic pede desculpa para Jon Jones após reclamação do rival

Não satisfeito, Jones ameaçou o veterano, dando a entender que irá puni-lo por sua ousadia pré-luta. Ao tomar conhecimento da posição do atleta, Miocic, que nunca foi adepto do 'trash talk' para promover suas lutas, se mostrou surpreso com a reação dele e lhe pediu desculpa por usar tal termo.

"Ele estava apenas falando comigo e eu estava falando com ele. Pode vir. Me desculpe se eu o magoei. Eu estava simplesmente empolgado. Ok, me desculpe. Não estava tentando desrespeitá-lo de forma alguma. Foi apenas o calor do momento, acho, desculpe. Não sei", declarou o veterano ao participar do programa 'The Ariel Helwani Show'.

Registro de Miocic no MMA

Stipe Miocic, de 42 anos, é um dos principais lutadores da história dos pesados no MMA. Atualmente, o veterano se encontra em oitavo lugar no ranking da divisão no UFC. Pela empresa, o americano foi campeão da categoria em duas oportunidades e se tornou o profissional que mais vezes defendeu o título do peso (quatro vezes).

No esporte desde 2010, o atleta construiu um cartel composto por 20 vitórias e quatro derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Alistair Overeem, Andrei Arlovski, Daniel Cormier (duas vezes), Fabrício Werdum, Francis Ngannou, Junior 'Cigano', Mark Hunt e Roy Nelson.