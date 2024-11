Por legado, Jon Jones descarta Tom Aspinall e revela preferência por luta contra Alex Poatan

No próximo dia 16 de novembro, Jon Jones subirá no octógono do UFC 309, em Nova York (EUA), para defender seu cinturão peso-pesado contra Stipe Miocic. Caso saia vitorioso deste confronto e decida abandonar a ideia de pendurar as luvas, a expectativa de grande parte da comunidade do MMA é que 'Bones' enfrente na sequência Tom Aspinall - campeão interino da divisão - pela unificação do título da categoria. Porém, ao que parece, o americano possui outros planos.

Em entrevista ao canal do Youtube 'Kevin Iole', Jones minimizou as chances de encarar Aspinall e demonstrou preferência por um duelo de campeões contra o brasileiro Alex 'Poatan' Pereira, atual dono do cinturão meio-pesado (93 kg) do Ultimate. Para o americano, considerado por muitos como o 'GOAT' (maior de todos os tempos) do MMA, sua escolha se justifica por conta da comparação de status dos dois potenciais rivais e o que um triunfo sobre eles pode acrescentar ao seu já enorme legado.

"Muito provavelmente não (vou lutar com Aspinall). Eu sinto que Tom Aspinall é - não quero dizer ninguém - mas ele ainda não se provou. Se houvesse uma luta com um cara que ainda está no plantel do UFC ela não seria apenas financeiramente vantajosa, mas pelo legado, e ela seria contra Alex Pereira. Nós dois temos 37 anos. Neste momento, eu peso cerca de 106 kg, eu sou um peso-pesado incrivelmente leve. Acho que Pereira anda por aí com 108 kg. Eu acho que essa luta iria muito mais longe no meu legado do que uma com um jovem que está em alta hoje, mas pode ter desaparecido amanhã", afirmou Jones.