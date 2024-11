Fim da linha! Rodrigo Zé Colmeia e Caio Machado são retirados do plantel de lutadores do UFC

O Esquadrão Brasileiro no UFC sofreu mais duas baixas. Depois de Matheus Nicolau liderar uma 'barca' com três lutadores do Brasil que deixaram de fazer parte do plantel de atletas do Ultimate na última semana, agora foi a vez de Rodrigo Nascimento, o 'Zé Colmeia', e Caio Machado darem adeus à organização norte-americana.

A informação foi divulgada pelo perfil 'UFC Roster Watch', do 'X' (antigo Twitter), nesta sexta-feira (8). A confirmação do fim da trajetória do peso-pesado Rodrigo Zé Colmeia e do meio-pesado (93 kg) Caio Machado chega menos de uma semana depois de ambos terem sido derrotados no card do UFC Canadá. Ainda não há informação se os lutadores brasileiros foram dispensados ou se seus contratos com o Ultimate se encerraram e não houve uma oferta de renovação por parte da entidade.

Algoz também perdeu o emprego

Curiosamente, o algoz de Rodrigo Zé Colmeia no UFC Canadá, no último sábado (2), também perdeu sua vaga no plantel de lutadores da maior organização de MMA do mundo. No começo desta semana, o moldavo Alexander Romanov viu seu nome ser retirado do ranking dos pesos-pesados, assim como o brasileiro, e teve confirmada sua saída da companhia - informação também divulgada pelo 'UFC Roster Watch'.