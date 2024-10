Mike Tyson se mostra disposto a "morrer no ringue" contra Jake Paul

Em meio a uma onda de críticas, muitas delas em torno da diferença de idade entre eles, Mike Tyson e Jake Paul ficarão frente a frente no próximo dia 15 de novembro, no Texas (EUA), para duelarem no ringue de boxe. Mas, ao que tudo indica, a preocupação quanto à saúde do veterano, de 58 anos, se restringe ao público de fora.

No trailer oficial da série 'Countdown', Tyson destacou a importância de continuar em atividade na sua vida, mesmo já com a idade avançada, e foi além. De acordo com o ex-campeão mundial de boxe, é preferível morrer em cima do ringue, fazendo o que gosta, do que doente e hospitalizado.

"Se eu vencer, eu serei imortal... Não quero morrer em uma cama de hospital; eu quero morrer no ringue", afirmou Mike Tyson.