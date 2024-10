Paige VanZant é penalizada por golpe ilegal e empata segundo duelo em liga de tapa na cara

Na tarde desta quinta-feira (24), foi realizada a nona edição do 'Power Slap' - sendo a primeira delas disputada fora dos Estados Unidos, mais precisamente em Abu Dhabi (EAU). E a principal estrela em ação no show foi a ex-lutadora do UFC, Paige VanZant. Depois de estrear com vitória na liga de tapas na cara, em junho, a atleta americana e musa do 'OnlyFans' não conseguiu repetir a façanha em sua segunda experiência. Diante de Chelsea Dodson, '12 Gauge', como é conhecida, acabou sendo punida por um golpe ilegal e viu seu duelo terminar empatado na decisão unânime dos juízes.

Os três juízes pontuaram a disputa com um placar oficial de 28-28. Melhor na disputa, VanZant venceu o primeiro e o terceiro round na opinião dos jurados. Entretanto, na segunda parcial, foi penalizada por desferir um golpe considerado ilegal. A dedução de um ponto de Paige foi fundamental para o desfecho do duelo, já que, caso a americana não tivesse cometido a infração, ela naturalmente teria o braço erguido pelo seu desempenho contra a rival Chelsea Dodson.

Entenda a infração cometida

No segundo round do confronto, VanZant cometeu uma 'batida' que, nas regras da Power Slap, é definida como "qualquer golpe que não seja um tapa permitido na área alvo permitida". No caso de Paige, especificamente, a infração foi assinalada porque a americana, ao tentar desferir um tapa no rosto da oponente, acabou atingindo Chelsea mais com a região do braço do que com a mão propriamente dita, configurando, assim, a penalidade (veja abaixo ou clique aqui). Atentos, os juízes deduziram um ponto da ex-lutadora do UFC, que acabou empatando a disputa.