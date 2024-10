Dança das cadeiras! Raul Rosas Jr deixa luta de grappling com Mokaev; brasileiro assume vaga

Nesta sexta-feira (25), a sexta edição do ADXC será realizada em Abu Dhabi (EAU). E nas últimas semanas uma verdadeira dança das cadeiras foi promovida para definir quem faria a luta principal no evento de grappling. Com duas mudanças às vésperas do show, o novo 'main event' da vez será disputado entre dois ex-lutadores do UFC: Muhammad Mokaev e o brasileiro Rogério Bontorin.

Originalmente, o evento seria liderado pelo duelo entre Umar Nurmagomedov e Eduardo Dantas. Mas o confronto envolvendo o primo de Khabib foi retirado do show sem maiores explicações. Em seu lugar, a alta cúpula do ADXC agiu rapidamente e escalou outro duelo à altura: Mokaev vs Raul Rosas Jr, que aceitaram competir com apenas uma semana de preparação.

A poucos dias da disputa do card, a companhia usou as redes sociais para anunciar que o prodígio mexicano estava fora do combate devido a "circunstâncias imprevistas" (veja abaixo ou clique aqui). Em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter), Mokaev alegou que a alta cúpula do UFC teria vetado a participação de Raul no evento, já que o jovem possui contrato vigente com a liga presidida por Dana White.