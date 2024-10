Presidente da PFL compara potencial da liga com do UFC e provoca Dana White: "Está assustado"

"Sim, o nome UFC é maior, nós reconhecemos isso, nós somos o novato. Temos que trabalhar mais duro. Nós estamos no quinto ano, eles estão no 30º ano. Mas se o bicho pegasse, e fossem cinco lutas - nós escolhemos cinco, eles escolhem cinco - deixe-me dizer a você, eles não fariam isso. Porque nós venceríamos a metade e eles venceriam a (outra) metade. É por isso que Dana, #DanaAssustado, nunca faria isso. Ele sabe disso e nós sabemos disso", provocou o co-fundador da PFL, de acordo com a transcrição do site 'MMA Fighting'.

Confiança ou delírio?

A confiança do mandatário da PFL parece estar realmente em alta. Prova disso é que o cartola não teve medo de cravar que o melhor peso-pesado do mundo sairá do confronto entre o camaronês Francis Ngannou e o brasileiro Renan Problema, que disputam o título inaugural 'superluta' da organização neste sábado, na Arábia Saudita. Nem mesmo o embate entre os renomados Jon Jones e Stipe Miocic, marcado para novembro, para definir o detentor do cinturão da categoria mais pesada no Ultimate, parece impressionar Donn Davis.

"Essa é a luta que todo mundo quer ver. Quem quer que saia (vencedor) dessa luta é o (peso-pesado) nº 1 do mundo. Então, qualquer um que queira reivindicar o primeiro lugar vai ter que passar pelo vencedor dessa luta - não pelo UFC, essa luta. Qualquer um que queira reivindicar essa posição é melhor nos ligar depois do sábado, não ligar para eles. Nós dissemos na PFL, queremos dar aos fãs o que eles querem. Francis Ngannou já disse que encara todos os adversários. Eu acho que Jon Jones quer consolidar seu legado. Só existe um obstáculo para essa luta, e nós sabemos quem é", disparou Davis.

Batalha dos gigantes

O duelo entre Francis Ngannou e Renan Problema, que marca também a estreia do camaronês na PFL, determinará o primeiro dono do cinturão 'superluta' peso-pesado da liga. No mesmo evento, denominado 'Batalha de Gigantes', neste sábado, na Arábia Saudita, o título inaugural peso-pena (66 kg) feminino será disputado entre as brasileiras Cris Cyborg e Larissa Pacheco.