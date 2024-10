Tom Aspinall discorda que Francis Ngannou seja o melhor pesado do mundo

Campeão interino do peso-pesado do UFC, Tom Aspinall não acompanha somente a história envolvendo Jon Jones e Stipe Miocic. Fã confesso de esportes de combate, o britânico também se mostra atento ao duelo entre Francis Ngannou e Renan Ferreira, que acontece neste sábado (19), na Arábia Saudita. Inclusive, o atleta discorda veementemente da posição adotada pelo camaronês.

Recentemente, Ngannou se gabou ao afirmar ser o melhor peso-pesado do MMA. Ao tomar conhecimento da declaração do camaronês, Aspinall, ao participar do programa 'The Ariel Helwani Show', ressaltou ser inviável para o mesmo se classificar no topo da categoria estando longe do UFC.

De acordo com o britânico, o veterano, de fato, é um lutador de elite, porém a falta de profissionais de alto nível na PFL o prejudica na disputa para ser o número um da divisão. Sendo assim, Aspinall dá a entender que os únicos atletas que brigam por tal status são Jon Jones, campeão linear do peso-pesado do UFC, Stipe Miocic, ex-campeão, e ele mesmo, reserva imediato do duelo entre os dois, em novembro.