Michel Pereira exalta primeira luta principal no UFC e mira vaga no top 10 dos pesos-médios

Quando pensamos em 'showman' dentro do UFC, Michel Pereira surge como uma opção quase imediata na mente dos fãs de MMA. Atleta da organização desde maio de 2019, o brasileiro já disputou 11 combates no octógono mais famoso do mundo. Neste sábado (19), porém, o 'Paraense Voador', como é conhecido, mudará de patamar, ao passo que fará sua primeira luta principal dentro do Ultimate. Com um protagonismo até então inédito no colo, o lutador de 31 anos admite, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, que a ocasião traz consigo responsabilidades extras.

Michel lidera o card do UFC Vegas 99, sediado no 'Apex', contra o americano Anthony Hernandez. E o brasileiro promete ter um desafio e tanto pela frente, já que 'Fluffy', como é conhecido, chega para o evento embalado por cinco vitórias consecutivas na empresa. Para além do oponente, Pereira explicou que o processo de preparação tem sido mais árduo já que, pela primeira vez, está treinando para um confronto de cinco rounds programados dentro do Ultimate.

"Tudo ótimo, estou animado. Vamos para cima. É a primeira (luta principal) no UFC. E, se Deus quiser, vamos ter muito mais. Muda muita coisa, porque a gente tem que lutar cinco rounds. Então muda todo o camp, muda o tempo de treinamento. Muda também essa parte aqui nos bastidores, são mais entrevistas. E a gente tem que cortar peso. Muda muita coisa. Faz parte, mas aumenta (os compromissos). E para a gente que tira muito peso é bem difícil. Poderia estar descansando, mas estou aqui. Mas faz parte, é a luta principal, estamos bem preparados, bem treinados e vamos dar um grande show sábado. Não percam minha luta, luta principal do UFC (Vegas) 99. Vocês sabem que sempre vou para dar um grande show para vocês", destacou o Paraense Voador.