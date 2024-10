Renato Moicano projeta disputa de título no UFC com mais uma vitória

Em grande fase na carreira, Renato Carneiro escancara a empolgação quanto ao seu futuro no UFC. Em setembro, na França, o brasileiro nocauteou Benoît Saint Denis, atleta da casa, no segundo round, emplacando a quarta vitória seguida. Com tal retrospecto, 'Moicano', naturalmente, se vê próximo de disputar o título do peso-leve (70 kg) e projeta o caminho ideal para alcançar esta posição.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Renato, número 11 no ranking do peso-leve do UFC, sinaliza que uma grande vitória sobre um atleta renomado da categoria deve torná-lo o próximo desafiante ao cinturão. Inclusive, o brasileiro, visando chegar ao topo dos leves de forma mais rápida, apresentou um novo alvo.

Antes, 'Moicano', desafiou Paddy Pimblett e Dan Hooker, donos do 15º e do 5º postos na tabela de classificação da categoria. Mas, agora, o atleta, classificou Justin Gaethje, terceiro colocado na divisão, ex-campeão interino e antigo detentor do cinturão 'BMF', como uma luta mais valiosa.