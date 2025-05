Saiba como assistir o UFC 315, liderado por Belal Muhammad vs Jack Della Maddalena

Brasil no UFC 315

Como de costume, o 'Esquadrão Brasileiro' estará em peso no evento do UFC deste sábado, com cinco lutadores entrando em ação. No card principal, o ex-campeão e Hall da Fama José Aldo encara o atleta da casa Aiemann Zahabi, e a promissora Natália Silva mede forças com a estrela do peso-mosca Alexa Grasso. Já na parcela preliminar do show, Jéssica Bate-Estaca, Bruno Blindado e Daniel Willycat enfrentam Jasmine Jasudavicius, Marc-André Barriault e Jeong Yeong Lee, respectivamente.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 19h30, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 23 horas. As seis primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.

