Após vencer sua luta no FMS 5, Popó volta a desafiar Pablo Marçal

Acelino Popó teve que se superar no Fight Music Show 5. No evento realizado neste sábado (12), em São Paulo, o tetracampeão mundial de boxe enfrentou Jorge 'El Chino' Miranda e protagonizou uma luta dramática. Mas, no final dos cinco rounds, o brasileiro, mesmo levando alguns sustos no ringue, saiu com a vitória por decisão unânime. Feliz com o triunfo, o veterano desafiou Pablo Marçal, com quem já discutiu e expressou o interesse em enfrentar.

Depois de muitas provocações, os protagonistas do FMS 5 mostraram fairplay e trocaram elogios após a batalha. Ainda no ringue, o veterano deixou claro que essa foi a sua última luta contra um pugilista profissional e escancarou seu interesse em colocar as mãos em Marçal, sinalizando que essa seria a sua despedida do boxe.

"Foi bom, me testei, gostei, aprovei, mas não tenho mais nada para provar para ninguém. Então, não luto mais com lutador. E se for lutar e for a despedida, aceito o Marçal. Se o Marçal estiver aqui, se veio hoje, se você é homem para concluir o que você falou desde o começo do ano, que ia me desafiar, se você for homem suficiente para assumir as suas palavras, sobe aqui no ringue e fala para esse público e para o Brasil todo que está nos assistindo", declarou o veterano.