Dana White mostra interesse em possível retorno de Amanda Nunes ao UFC

Em 2023, Amanda Nunes decidiu se aposentar do MMA, mas um retorno pode estar a caminho. Tudo porque, após o UFC 307, evento realizado no último sábado (5), em Las Vegas (EUA), a brasileira publicou um vídeo no qual apareceu cantando e pedindo para Dana White, presidente da organização, a procurar. Ciente do registro, o cartola não esconde a felicidade com a 'brincadeira' da 'Leoa'.

Tanto que, ao ser questionado por um jornalista sobre o que achou da iniciativa de Amanda, Dana, rindo, mostrou interesse em um possível retorno da mesma ao UFC. Inclusive, essa não foi a primeira vez que o presidente da companhia abriu as portas dela para receber a ex-campeã do peso-galo (61 kg) e do peso-pena (66 kg). Vale destacar que, sempre que pode, o cartola elogia a brasileira, que é rival de Julianna Peña, dona do cinturão até 61 kg da liga, e Kayla Harrison, estrela da empresa e sua ex-parceira de 'American Top Team'.

"Ela parecia bem, parecia ótima. Parece que ela ainda está em forma. Então, você sabe onde está a cabeça dela. Há muitas coisas que eu amo nela e amo isso nela. Ela está de olho em quem ganhará o cinturão em seguida e acho que ela está provocando que pode estar interessada em voltar. Eu amo Amanda Nunes. Tenho um relacionamento incrível com ela e adoraria vê-la voltar", declarou o cartola na coletiva de imprensa pós-Contender Series, realizada na última terça-feira (8).