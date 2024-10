Aldo e Poatan! UFC 307 reúne ídolos de gerações diferentes do MMA brasileiro na mesma noite

Já Aldo, como não poderia deixar de ser, também chega como um dos destaques do evento. Depois de retornar de maneira triunfal no UFC Rio, em maio, e se tornar um agente livre no mercado, o 'Campeão do Povo' optou em renovar seu contrato com o Ultimate e, neste sábado, enfrenta o prospecto Mario Bautista no primeiro duelo previsto no novo acordo. Apesar da alta quilometragem, o brasileiro se mantém em alto nível e garante que seu foco ainda é a conquista do título da categoria dos galos (61 kg).

Veteranos, mas de gerações diferentes

Aldo, aos 38 anos, e Poatan, aos 37, possuem basicamente a mesma idade e são considerados, aos menos nos esportes de combate, veteranos. Mas apesar da proximidade na faixa etária, os ícones do MMA inspiraram gerações diferentes de fãs, já que seus respectivos auges foram atingidos em décadas diferentes. O 'Rei do Rio' reinou soberano, desde os tempos de WEC até a transição para o UFC, entre 2009 e 2014, sobretudo - apesar de também se destacar em outras oportunidades na carreira.

Já Alex Pereira ainda não teve seu ápice na modalidade bem definido por ainda estar construindo seu legado, mas vive uma trajetória mágica desde que chegou ao UFC. De 2021 até o atual momento, o brasileiro se tornou campeão de duas categorias de peso diferentes e, com um carisma natural, 'furou a bolha' dos esportes de combate e se tornou um ícone nacional, assim como Aldo fez.

Cards centenários do UFC já reuniram ícones brasileiros

Essa não é a primeira vez que Poatan luta no mesmo evento de outra estrela do MMA brasileiro. Aldo, muito menos. Entretanto, quando ocorreu isso no passado, a dupla competiu ao lado de ícones que viveram seus respectivos auges mais próximos dos seus, sem algumas gerações de diferença. Neste cenário, por exemplo, destacam-se os mais recentes cards centenários do Ultimate: o UFC 200 e o UFC 300.