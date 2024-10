Marina Rodriguez planeja usar experiência em duelo de gerações contra brasileira no UFC 307

O único combate 100% brasileiro do UFC 307 deste sábado (5), em Utah (EUA), será também, acima de tudo, um duelo de gerações. Aos 37 anos, a veterana Marina Rodriguez enfrenta a compatriota Iasmin Lucindo, de apenas 22. A diferença de 15 anos de idade entre as duas também se evidencia na bagagem dentro do Ultimate. Enquanto a striker gaúcha já disputou 13 lutas na empresa, a jovem cearense entrou em ação no octógono mais famoso do mundo somente em quatro oportunidades até então. Essa disparidade de experiência, na visão de Marina, fará a diferença no confronto entre as pesos-palhas (52 kg).

Assine o UFC Fight Pass pelo UOL Play.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Marina admitiu que parte da sua estratégia para o combate passa por minar o ímpeto da oponente mais jovem e deixá-la desconfortável dentro do octógono. Para isso, a veterana planeja marchar para frente e colocar o muay-thai, sua especialidade, em jogo. Com experiência de quem já se testou contra as melhores do mundo da categoria, Rodriguez exalta seu histórico como algo que pode ser o fiel da balança no UFC 307.