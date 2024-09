UFC: Renato Moicano domina, vence e deixa rosto de Benoit Saint Denis desfigurado

Mesmo lutando em território francês, Renato Moicano brilhou na noite deste sábado (28). Na luta principal do UFC Paris, o peso-leve (70 kg) brasileiro dominou o lutador da casa Benoit Saint Denis e 'calou' a vibrante torcida francesa, que lotou a 'Accor Arena', na capital do país.

O triunfo do lutador brasiliense teve início com o primeiro round avassalador para cima de Saint Denis. Muito superior tecnicamente no chão, Moicano se aproveitou das ótimas posições que conquistou para aplicar várias cotoveladas no 'ground and pound', o que deixou o rosto do adversário completamente machucado. Muito ensanguentado e com os olhos inchados, o francês ainda tentou voltar para a luta no segundo round, mas foi impedido de continuar no intervalo para a terceira etapa.

Chamado ao octógono pelo árbitro central Marc Goddard, o médico responsável pelo evento na capital francesa aconselhou o mediador a encerrar o combate devido ao inchaço no olho direito do lutador francês, que já não conseguia mais enxergar por ali. Assim, Renato Moicano deixou o octógono com mais uma vitória, desta vez por nocaute técnico, a quarta seguida do 11º colocado no ranking peso-leve do Ultimate.