Dana White revela que matchmaker do UFC insistiu na contratação de brasileiro no Contender

Kevin Christian viveu momentos de angústia no Contender Series. No programa realizado na última terça-feira (24), em Las Vegas (EUA), o brasileiro enfrentou Francesco Mazzeo, venceu por finalização e acabou sendo contratado pelo UFC. Contudo, Dana White não ficou nada impressionado com a participação de Kevin Christian no Contender Series e fez uma revelação inusitada.

Na reta final do programa, o presidente do UFC informou que o responsável pela contratação de Kevin não foi ele, e sim Mick Maynard, um dos matchmakers da organização. No octógono, o atleta, de dois metros de altura, apresentou dificuldade para impor seu jogo, mas conseguiu finalizar o italiano ao aplicar um triângulo no segundo round. De acordo com Dana, o gigante brasileiro não conseguiu tirar proveito de sua vantagem física na luta e deixou a desejar nela, porém caiu nas graças do dirigente, que o 'salvou'.

"Essa é estranha para mim. 9-2 com 100% de taxa de finalização, dois metros de altura sem jabs, não usou sua vantagem de alcance, a luta foi meio lenta, mas ele conseguiu a finalização e está 6-0 em suas últimas lutas. Eu estava seriamente em cima do muro com essa luta e então Mick Maynard apareceu. Kevin, Mick Maynard queria você, amigo. Então, quando você o encontrar, diga oi para ele. Quando você vier aqui, agradeça a Mick Maynard. Mick Maynard é o seu cara", declarou o cartola.