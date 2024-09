Mais de R$ 120 milhões! UFC quebra recorde de maior bilheteria da história com card na Esfera

No último sábado (14), o Ultimate fez história ao promover o primeiro evento esportivo sediado na tecnológica estrutura da Esfera, em Las Vegas (EUA). Para um show dessa magnitude, a organização investiu alto, mas também colheu os devidos frutos. Afinal de contas, o card de número 306, denominado 'Noche UFC' em homenagem ao Dia da Independência do México, bateu o recorde de maior bilheteria da empresa em todos os tempos. Os 16.024 fãs presentes in loco na arena geraram uma arrecadação impactante de 21,8 milhões de dólares (R$ 121 milhões).

Os números foram exaltados e divulgados pela própria organização através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Antes do card, Dana White havia revelado um investimento financeiro prévio de mais de R$ 90 milhões direcionado à realização do Noche UFC. Apesar do gasto considerável, o valor da bilheteria por si só cobriu os custos da liga presidida pelo cartola. Com os números disponibilizados, o valor médio de um ingresso para acompanhar o evento na Esfera in loco girou em torno de 1.362 dólares (R$ 7.587).

Atmosfera única: confira os detalhes do card na Esfera

Quem esteve presente na Esfera se deparou com telões gigantes e tecnologia de ponta, com efeitos de última geração. Em sua parte externa, a arena apresenta 54 mil metros quadrados de tela. Internamente, ela tem capacidade para 18 mil pessoas, possui outro telão, de 15 mil metros quadrados e com resolução em 18k, e um sistema de som extremamente potente, composto por 160 mil auto falantes, estrategicamente posicionados. Os assentos também foram inovadores, pois vibraram durante a realização do show, principalmente na hora das lutas.