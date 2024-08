Tom Aspinall afirma que só volta a lutar no UFC se for pelo cinturão linear do peso-pesado

Em novembro, Tom Aspinall nocauteou Sergei Pavlovich rapidamente e se tornou campeão interino do peso-pesado do UFC. Dessa forma, o atleta ficou em posição de desafiar Jon Jones, dono do título linear da categoria, mas este o ignorou, focando na remarcação da superluta contra Stipe Miocic. De volta à ação em julho, na Inglaterra, o britânico 'apagou' Curtis Blaydes, defendeu seu cinturão pela primeira e, possivelmente, última vez, batendo o pé quanto ao seu futuro.

Em entrevista à 'Sky Sports', Aspinall deixou claro que só voltará a competir no UFC se a luta for válida pelo cinturão linear do peso-pesado. Vale pontuar que parte da comunidade do MMA projetava um possível duelo entre o britânico e Alex Pereira, campeão dos meio-pesados (93 kg). No entanto, o atleta descartou o duelo com o brasileiro, ao menos por ora.

Sincero, Aspinall frisa que seu único interesse é enfrentar o vencedor da superluta Jones vs Miocic, que deve acontecer em novembro. Tanto que o britânico adianta que, após consolidar sua posição ao vencer Blaydes, vai esperar até ter a chance de unificar os títulos da categoria, mesmo que 'Bones' tente impedi-lo, pois, em sua visão, não há mais sentido em defender a cinta interina.