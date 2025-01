São Paulo x Corinthians: onde assistir e horário do clássico pelo Paulista

O Tricolor vem de vitória na única partida até aqui com força máxima no ano. O time de Zubeldía bateu o Guarani por 1 a 0 na estreia do quarteto Oscar, Lucas, Luciano e Calleri.

Já o Timão tenta a 11ª vitória consecutiva, o que daria a maior sequência de vitórias no século. Na rodada anterior, a equipe de Ramón Díaz bateu o Água Santa por 2 a 1.

São Paulo x Corinthians - Paulistão 2025

Data e hora: 26 de janeiro, às 18h30 (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo

Transmissão: UOL Play (streaming), Nosso Futebol (streaming), Zapping TV (streaming), Record (TV aberta) e CazéTV (Youtube)

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia e Alisson; Lucas, Oscar, Luciano e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Carrillo e Coronado; Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz