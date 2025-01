Zverev dá bronca na torcida por vaias a Djokovic: 'precisam mostrar amor'

Alexander Zverev não gostou das vaias a Novak Djokovic na semifinal do Australian Open. O sérvio precisou desistir do jogo ainda no primeiro set por conta de um problema muscular, colocando o alemão na final do primeiro Grand Slam do ano. Ele enfrentará Jannik Sinner, atual número 1 do mundo.

"A primeira coisa que eu gostaria de dizer é: 'Por favor, gente, não vaiem um jogador quando ele sai de quadra machucado'. Sei que todo mundo pagou caro pelos ingressos e queria ver uma partida de cinco sets, mas vocês têm que entender o que Novak Djokovic fez por esse esporte nos últimos 20 anos. Isso é tudo na sua vida", começou falando Zverev em sua entrevista na quadra.

"Ele já venceu este torneio com uma lesão abdominal, já venceu com uma lesão na coxa, então se ele não pode continuar em uma partida de tênis é porque realmente não tem condições. Vocês também precisam mostrar um pouco de amor por ele, acrescentou o número 2 do mundo.