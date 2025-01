Djokovic abandona jogo, e Zverev vai à final do Australian Open

Novak Djokovic vinha enfrentando dificuldades com o calor desta sexta-feira, em Melbourne, durante as semifinais do Australian Open, mas fazia um jogo equilibrado com o alemão Alexander Zverev. No entanto, quando errou um voleio em 5/6 no tie-break do primeiro set, o sérvio foi imediatamente cumprimentar o alemão e abandonou a partida. Com o resultado, Zverev avançou à final do torneio e agora espera o vencedor da semifinal entre Jannik Sinner, número 1 do mundo, e Ben Shelton para conhecer seu adversário.

Nas quartas de final, contra Carlos Alcaraz, na terça-feira, Djokovic saiu vitorioso, mas também sofreu uma lesão na coxa esquerda. Na conversa com os jornalistas após aquela partida, o veterano de 37 anos não quis entrar em detalhes, mas disse que era uma lesão parecida com a que ele teve no mesmo Australian Open, em 2023, quando foi campeão. Nole cancelou seus treinos dos últimos dias, mas parecia bem no começo do duelo com Zverev. À medida em que o set se alongava, contudo, o sérvio demonstrava sinais de desgaste e já não se movimentava como no início.

Ainda assim, Djokovic fez um bom tie-break, que foi equilibrado e sem mini-breaks até a reta final. Zverev conquistou um set point ao vencer o 11º ponto e, na sequência, Nole errou um voleio fácil, o que definiu o set em 7/6(5), após 1h21min de jogo.