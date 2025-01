Léo Batista, a 'voz marcante' da Globo, é internado em estado grave no Rio

O jornalista esportivo João Baptista Belinaso Neto, o Léo Batista, está internado em estado grave em um hospital no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Léo Batista, de 92 anos, foi internado nesta semana. A notícia foi publicada inicialmente pelo portal Goiás24horas e confirmada pelo UOL.

O estado do jornalista esportivo é considerado delicado. De acordo com o site, ele está no Rios D'Or, no Jacarepaguá, e teve uma piora no seu quadro de saúde, enfrentando complicações de uma trombose —formação de coágulo sanguíneo em veia ou artéria. A reportagem entrou em contato com o Hospital Rios D'Or, que respondeu que "tem por política não divulgar nenhuma informação sem autorização do paciente ou familiares".