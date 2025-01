Russo erra, perde a linha e atira raquete no chão em derrota para Fonseca

Andrey Rublev teve um ataque de raiva no tie-break do terceiro e último set da partida contra João Fonseca, na primeira rodada da primeira rodada do Australian Open.

O que aconteceu

Atual nº 9 do mundo, o russo mandou a bola na rede, viu o brasileiro abrir 4 a 0 no desempate e perdeu a linha. O cabeça-de-chave sacou, mas errou na segunda devolução de Fonseca e se complicou na partida.

Rublev tacou a raquete no chão em seu momento de fúria. Ele já havia "ameaçado" tal ato no segundo set, quando o brasileiro fechou o quinto game, mas se conteve antes de descontar a raiva no equipamento.