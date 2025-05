Ingressos para a final da Superliga: a cota dos clubes

Osasco/São Cristóvão Saúde, Sesi Bauru, Sada Cruzeiro e Vôlei Renata, os quatro finalistas da Superliga de vôlei na temporada 2024/2025, conheceram nos últimos dias a cota de ingressos reservada para cada um na decisão marcada para acontecer no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, hoje e no domingo. Serão 490 entradas para cada finalista.

De acordo com o regulamento da competição, cada equipe tem direito a 10% da carga disponível para venda do setor mais barato do ginásio da decisão, além de mais 15 ingressos por equipe finalista do setor mais nobre disponível do local da final.

A decisão da divisão exata do montante recebido é de cada direção dos projetos. Patrocinadores, torcedores, convidados de atletas e comissões técnicas costumam ser os destinatários desta cota especial. Vale lembrar que a venda de ingressos para as decisões acontece antes da definição dos finalistas.