Veja a lesão que vai tirar Medina da temporada 2025 da WSL

Gabriel Medina publicou um vídeo nas redes sociais com o momento exato em que sofreu a lesão que vai tirá-lo da temporada 2025 da WSL.

Lesão durante treino impressiona

No vídeo, Medina aparece saindo do tubo de uma onda em velocidade, pega impulso para a manobra e sofre uma espécie de deslocamento no ombro enquanto está no ar. Na sequência, ele cai de costas com os dois pés sobre a prancha.

O surfista foi submetido a uma cirurgia no Hospital Albert Einstein em decorrência da lesão sofrida durante um treino em Maresias, litoral de São Paulo. A expectativa é de que o atleta retorne às atividades em até oito meses.