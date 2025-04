Botafogo: Renato Paiva admite 'fase estranha' e diz que time de 2024 não existe mais

"O time já não existe, é outro. E, além disso, como explicar? Aos dois minutos, tivemos uma oportunidade flagrante: Artur cabeceia sozinho na área, e a bola vai por cima. Na segunda parte, novamente Artur tem uma bola no segundo poste para fazer o gol e não faz. Na terceira, Savarino acerta o travessão; a bola bate no chão e sai. No fundo, a questão passa um pouco por aí. Tem se repetido: criamos as chances, mas não convertemos", disse o técnico.

Classificação e jogos Libertadores

O Botafogo tem três pontos na Libertadores sendo o terceiro colocado do grupo A, com uma vitória e duas derrotas. No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a 15ª colocação com cinco pontos.

Neste sábado, o compromisso da equipe será o clássico contra o Fluminense, no Nilton Santos. A partida será válida pela sexta rodada da competição, com o apito inicial marcado para às 21h (de Brasília).