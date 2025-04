Auxiliar do Fluminense explica utilização de reservas e valoriza empate pela Sul-Americana

Com um gol de Nonato nos acréscimos, o Fluminense arrancou um empate em 1 a 1 contra o Unión Española-CHI nesta quarta-feira, fora de casa, pela Copa Sul-Americana. O Tricolor Carioca optou por enviar um time reserva para o Chile, nem o treinador Renato Gaúcho foi ao jogo. No seu lugar, esteve o auxiliar Alexandre Mendes, que explicou o motivo do Flu ter ido a partida com uma equipe reserva.

"Temos um elenco. Qualquer atleta que está dentro do elenco tem capacidade de jogar (como titular). Existe um grupo aqui, com um planejamento técnico e físico. Foi usado, dentro dele, uma decisão que pudesse favorecer os jogadores que não vinham atuando. Mesmo com a falta de entrosamento e do campo sintético, acho que foi uma decisão acertada", explicou o auxiliar do Fluminense.